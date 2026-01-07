Atelier œnologique Du vin, du pineau, du cognac, mais pas que… Le Palais Royan Événements Royan

Atelier œnologique Du vin, du pineau, du cognac, mais pas que…

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12 20:30:00

Date(s) :

2026-03-12

Les vignerons de Royan Atlantique ne se contentent pas des classiques ! Cet atelier met à l’honneur leurs autres créations, breuvages originaux, légers ou surprenants, reflets d’un savoir-faire en constante évolution.

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

Royan Atlantique?s winemakers are not content with the classics! This workshop showcases their other creations, original, light or surprising beverages that reflect their constantly evolving expertise.

