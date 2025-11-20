Atelier Œnologique Huître, chocolat et vin Royan Atlantique Le Palais Royan Événements Royan
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Une vraie huître sur un lit marmelade citron et sa coquille en chocolat ! On découvre le pari fou de Côté Cacao et les huîtres Le Geay , accompagné pour l’occasion de vins des vignobles Royan Atlantique !
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
A real oyster on a bed of lemon marmalade and a chocolate shell! Discover the crazy bet of Côté Cacao and the Le Geay oysters, accompanied for the occasion by wines from the Royan Atlantique vineyards!
German :
Eine echte Auster auf einem Bett aus Zitronenmarmelade und einer Schale aus Schokolade! Wir entdecken die verrückte Wette von Côté Cacao und die Austern Le Geay , die zu diesem Anlass von Weinen aus den Weinbergen von Royan Atlantique begleitet werden!
Italiano :
Una vera ostrica su un letto di marmellata di limoni e un guscio di cioccolato! Scoprite l’azzardo folle del Côté Cacao e le ostriche Le Geay , accompagnate per l’occasione dai vini dei vigneti del Royan Atlantique!
Espanol :
¡Una auténtica ostra sobre un lecho de mermelada de limón y una concha de chocolate! Descubra la loca apuesta del Côté Cacao y las ostras Le Geay , ¡acompañadas para la ocasión por vinos de los viñedos de Royan Atlantique!
