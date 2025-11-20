Atelier Œnologique Huître, chocolat et vin Royan Atlantique Le Palais Royan Événements Royan

Atelier Œnologique Huître, chocolat et vin Royan Atlantique

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Une vraie huître sur un lit marmelade citron et sa coquille en chocolat ! On découvre le pari fou de Côté Cacao et les huîtres Le Geay , accompagné pour l’occasion de vins des vignobles Royan Atlantique !

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

A real oyster on a bed of lemon marmalade and a chocolate shell! Discover the crazy bet of Côté Cacao and the Le Geay oysters, accompanied for the occasion by wines from the Royan Atlantique vineyards!

German :

Eine echte Auster auf einem Bett aus Zitronenmarmelade und einer Schale aus Schokolade! Wir entdecken die verrückte Wette von Côté Cacao und die Austern Le Geay , die zu diesem Anlass von Weinen aus den Weinbergen von Royan Atlantique begleitet werden!

Italiano :

Una vera ostrica su un letto di marmellata di limoni e un guscio di cioccolato! Scoprite l’azzardo folle del Côté Cacao e le ostriche Le Geay , accompagnate per l’occasione dai vini dei vigneti del Royan Atlantique!

Espanol :

¡Una auténtica ostra sobre un lecho de mermelada de limón y una concha de chocolate! Descubra la loca apuesta del Côté Cacao y las ostras Le Geay , ¡acompañadas para la ocasión por vinos de los viñedos de Royan Atlantique!

