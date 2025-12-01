Atelier Œnologique Special Noel Les Grands Crus Classés Le Palais Royan Événements Royan
Atelier Œnologique Special Noel Les Grands Crus Classés Le Palais Royan Événements Royan jeudi 18 décembre 2025.
Atelier Œnologique Special Noel Les Grands Crus Classés
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 19:00:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
On part en face des Vignobles Royan Atlantique, à la découverte des Grands Crus Classés du bordelais, qui ont beaucoup inspiré le vignoble Royan Atlantique cépages similaires, souvent proche de l’estuaire de la gironde, un climat équivalent…
.
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
We set off opposite Vignobles Royan Atlantique, to discover the Grands Crus Classés of Bordeaux, which have greatly inspired the Royan Atlantique vineyard: similar grape varieties, often close to the Gironde estuary, an equivalent climate…
German :
Man fährt gegenüber den Vignobles Royan Atlantique ab, um die Grands Crus Classés des Bordeaux zu entdecken, die das Weinbaugebiet Royan Atlantique stark inspiriert haben: ähnliche Rebsorten, oft nahe der Gironde-Mündung, ein gleichwertiges Klima…
Italiano :
Partiamo di fronte ai vigneti del Royan Atlantique, per scoprire i Grands Crus Classés di Bordeaux, che sono stati di grande ispirazione per i vigneti del Royan Atlantique: vitigni simili, spesso vicini all’estuario della Gironda, un clima equivalente…
Espanol :
Partimos frente a los viñedos de Royan Atlantique, para descubrir los Grands Crus Classés de Burdeos, que han sido una gran inspiración para los viñedos de Royan Atlantique: variedades de uva similares, a menudo cerca del estuario de la Gironda, un clima equivalente…
L’événement Atelier Œnologique Special Noel Les Grands Crus Classés Royan a été mis à jour le 2025-10-31 par Royan Atlantique