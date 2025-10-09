Atelier Œnologique Spécial Vendanges Le Palais Royan

Atelier Œnologique Spécial Vendanges Le Palais Royan jeudi 9 octobre 2025.

Atelier Œnologique Spécial Vendanges

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-10-09 19:00:00

2025-10-09

On découvre comment se déroule les vendanges, à la main, à la machine.

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

We discover how the grapes are harvested, by hand and by machine.

German :

Man erfährt, wie die Weinlese abläuft, von Hand und mit der Maschine.

Italiano :

Scopriamo come viene raccolta l’uva, a mano e a macchina.

Espanol :

Descubrimos cómo se vendimia, a mano y a máquina.

