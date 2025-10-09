Atelier Œnologique Spécial Vendanges Le Palais Royan
Atelier Œnologique Spécial Vendanges Le Palais Royan jeudi 9 octobre 2025.
Atelier Œnologique Spécial Vendanges
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 19:00:00
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
On découvre comment se déroule les vendanges, à la main, à la machine.
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
We discover how the grapes are harvested, by hand and by machine.
German :
Man erfährt, wie die Weinlese abläuft, von Hand und mit der Maschine.
Italiano :
Scopriamo come viene raccolta l’uva, a mano e a macchina.
Espanol :
Descubrimos cómo se vendimia, a mano y a máquina.
