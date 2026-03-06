Atelier Oeuf fleuri Boutique Symbiose Rochechouart

Atelier Oeuf fleuri

Boutique Symbiose 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 35 EUR

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

L’ambiance Complicité, partage et décoration de Pâques.

C’est le rendez-vous ludique de la saison à la boutique Symbiose de Rochechouart ! Partagez un moment privilégié avec votre enfant autour d’une création originale un œuf fleuri. Entre nature et poésie, cet atelier accessible aux plus jeunes permet de créer ensemble une décoration de table unique et artisanale. Souvenirs et sourires garantis ! .

