Atelier Oeufs de Pâques au crochet Ribérac
Atelier Oeufs de Pâques au crochet Ribérac samedi 11 avril 2026.
Atelier Oeufs de Pâques au crochet
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Ateliers Oeufs de Pâques au crochet avec Pierrette (à partir de 7 ans)
Ateliers Oeufs de Pâques au crochet avec Pierrette (à partir de 7 ans) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Atelier Oeufs de Pâques au crochet
Easter eggs crochet workshops with Pierrette (ages 7 and up)
L’événement Atelier Oeufs de Pâques au crochet Ribérac a été mis à jour le 2026-03-24 par Val de Dronne
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