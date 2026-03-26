Atelier Oeufs de Pâques au crochet

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Ateliers Oeufs de Pâques au crochet avec Pierrette (à partir de 7 ans)

Ateliers Oeufs de Pâques au crochet avec Pierrette (à partir de 7 ans) .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English : Atelier Oeufs de Pâques au crochet

Easter eggs crochet workshops with Pierrette (ages 7 and up)

L’événement Atelier Oeufs de Pâques au crochet Ribérac a été mis à jour le 2026-03-24 par Val de Dronne