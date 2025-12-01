Atelier Offrons utile, personnalisons avec style Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains
Atelier Offrons utile, personnalisons avec style Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains samedi 13 décembre 2025.
Atelier Offrons utile, personnalisons avec style
Fablab des 3 lapins 2,rue Lacépède Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Les fêtes approchent ainsi que les envies de faire plaisir ! On grave un objet en bois ou en métal (ustensile, brosse, gourde, planche à découper…),
on sublime un support (du lab) tapis de souris, mug, dessous de verre, porte-monnaie et/ou on brode ses jolies serviettes de table, de toilette…?!
Au Fablab des 3 lapins, nous vous accompagnons pour réaliser vos projets vous-même. Et si pour Noël, vous fabriquiez vos cadeaux !? Sur une base que vous apportez, vous pouvez imaginer de personnaliser vos objets, tentez l’expérience, c’est à la portée de tout un chacun !
Tous publics Sur inscription .
Fablab des 3 lapins 2,rue Lacépède Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 49 99 47 animation@fablab3lapins.org
English : Atelier Offrons utile, personnalisons avec style
German : Atelier Offrons utile, personnalisons avec style
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Offrons utile, personnalisons avec style Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD