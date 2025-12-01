Atelier Offrons utile, personnalisons avec style Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains

Atelier Offrons utile, personnalisons avec style

Fablab des 3 lapins 2,rue Lacépède Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Les fêtes approchent ainsi que les envies de faire plaisir ! On grave un objet en bois ou en métal (ustensile, brosse, gourde, planche à découper…),

on sublime un support (du lab) tapis de souris, mug, dessous de verre, porte-monnaie et/ou on brode ses jolies serviettes de table, de toilette…?!

Au Fablab des 3 lapins, nous vous accompagnons pour réaliser vos projets vous-même. Et si pour Noël, vous fabriquiez vos cadeaux !? Sur une base que vous apportez, vous pouvez imaginer de personnaliser vos objets, tentez l’expérience, c’est à la portée de tout un chacun !

Tous publics Sur inscription .

Fablab des 3 lapins 2,rue Lacépède Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 49 99 47 animation@fablab3lapins.org

