Atelier Offrons utile, personnalisons avec style Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains
Atelier Offrons utile, personnalisons avec style Fablab des 3 lapins Luxeuil-les-Bains samedi 13 décembre 2025.
Atelier Offrons utile, personnalisons avec style
Fablab des 3 lapins 2 Rue Lacépède Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Atelier organisé par le Fablab des 3 lapins.
Sur inscription .
Fablab des 3 lapins 2 Rue Lacépède Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 49 99 47
English : Atelier Offrons utile, personnalisons avec style
German : Atelier Offrons utile, personnalisons avec style
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Offrons utile, personnalisons avec style Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)