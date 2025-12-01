Atelier Oh Mon Beau Sapin !, La Fabrique-Atelier du Lin Quintin
Atelier Oh Mon Beau Sapin !, La Fabrique-Atelier du Lin Quintin lundi 29 décembre 2025.
Atelier Oh Mon Beau Sapin !
La Fabrique-Atelier du Lin 1 Rue des Degrés Quintin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29 11:00:00
fin : 2025-12-29 15:30:00
Date(s) :
2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02
Comme à chaque vacances scolaires, le musée La Fabrique-Atelier du Lin propose des ateliers créatifs.
Cette fois-ci le thème est Oh mon beau sapin .
Vous allez pouvoir créer un joli sapin !
Les ateliers ont lieu à 11h00 et 15h30
– Lundi 29 décembre
– Mardi 30 décembre
– Vendredi 2 janvier
Activité à partir de 4 ans, enfant accompagné d’un adulte, sur inscription auprès de la Fabrique Atelier du Lin. .
La Fabrique-Atelier du Lin 1 Rue des Degrés Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 85 38 40 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Oh Mon Beau Sapin ! Quintin a été mis à jour le 2025-12-24 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme