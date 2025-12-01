Atelier Oh Mon Beau Sapin !, La Fabrique-Atelier du Lin Quintin

Atelier Oh Mon Beau Sapin !

La Fabrique-Atelier du Lin 1 Rue des Degrés Quintin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 11:00:00

fin : 2025-12-29 15:30:00

Date(s) :

2025-12-29 2025-12-30 2026-01-02

Comme à chaque vacances scolaires, le musée La Fabrique-Atelier du Lin propose des ateliers créatifs.

Cette fois-ci le thème est Oh mon beau sapin .

Vous allez pouvoir créer un joli sapin !

Les ateliers ont lieu à 11h00 et 15h30

– Lundi 29 décembre

– Mardi 30 décembre

– Vendredi 2 janvier

Activité à partir de 4 ans, enfant accompagné d’un adulte, sur inscription auprès de la Fabrique Atelier du Lin. .

La Fabrique-Atelier du Lin 1 Rue des Degrés Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 85 38 40 96

