Atelier Ojos de dios Ribérac
Atelier Ojos de dios Ribérac jeudi 16 avril 2026.
Atelier Ojos de dios
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Atelier Ojos de dios avec Hilde (dès 9 ans et pour adultes)
Atelier Ojos de dios avec Hilde (dès 9 ans et pour adultes) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Atelier Ojos de dios
Ojos de dios workshop with Hilde (from age 9 and for adults)
L’événement Atelier Ojos de dios Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne