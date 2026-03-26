Atelier Ojos de dios

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Atelier Ojos de dios avec Hilde (dès 9 ans et pour adultes)

Atelier Ojos de dios avec Hilde (dès 9 ans et pour adultes) .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Ojos de dios

Ojos de dios workshop with Hilde (from age 9 and for adults)

L’événement Atelier Ojos de dios Ribérac a été mis à jour le 2026-03-26 par Val de Dronne