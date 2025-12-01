Atelier olfactif animé par Sonia Godet Godet Sonia Saint-Paul-de-Vence
Atelier olfactif animé par Sonia Godet Godet Sonia Saint-Paul-de-Vence jeudi 18 décembre 2025.
Godet Sonia 98 rue Grande Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Début : 2025-12-18 14:00:00
fin : 2025-12-18 16:00:00
2025-12-18
Un après-midi précieux, hors du temps, pour plonger dans l’art de la création parfumée à La Maison Godet.
Godet Sonia 98 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 11 06 79 sonia@parfumsgodet.com
English :
A precious, timeless afternoon to immerse yourself in the art of perfume creation at La Maison Godet.
