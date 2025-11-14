Atelier olfactif Sensations d’automne

ESSOYES UN ATELIER OLFACTIF INÉDIT POUR CRÉER SON PARFUM D’AUTOMNE

Une première dans le village composer sa propre synergie d’huiles essentielles dans un cadre convivial

– Les 14 et 15 novembre prochains, le village d’Essoyes accueillera une activité originale un atelier olfactif permettant aux participants de créer leur propre roll-on parfumé aux senteurs d’automne.

Une expérience sensorielle et créative

Cet atelier baptisé Sensations d’Automne propose aux participants, dès 15 ans, de s’initier à l’art de composer leur propre synergie d’huiles essentielles. Pendant 1h30, dans une ambiance chaleureuse et intimiste, chacun pourra découvrir une palette d’huiles essentielles biologiques aux notes chaudes et réconfortantes (un assemblage d’agrumes ensoleillés, d’épices douces, et de notes boisées enveloppantes…), avant de créer son mélange personnalisé.

L’idée est d’offrir un moment de pause créative et sensorielle , explique l’organisatrice. Dans notre quotidien souvent chargé, on oublie de prendre le temps de sentir, de ressentir. Cet atelier DIY (Do It Yourself) invite à ralentir et à créer quelque chose d’unique avec ses mains.

Les bénéfices pour les participantes

̀

Relâcher le stress et retrouver de la sérénité

Découvrir le pouvoir apaisant des huiles essentielles sur ses émotions

Se reconnecter à ses sens et à soi-même

Créer SA synergie personnalisée en fonction de sa propre sensibilité olfactive

Repartir avec des rituels bien-être simples à intégrer dans son quotidien

Vivre un moment convivial et chaleureux

Se faire plaisir et partager une expérience sensorielle ludique qui se conclura par la dégustation d’une coupe de Champagne pour échanger sur nos ressentis

Un format intimiste dans le cœur du village

Limité à 6 participants par session pour garantir un accompagnement personnalisé, l’atelier se déroulera au cabinet Hypnose & Sens, situé 2 Place de la Mairie à Essoyes. Deux créneaux sont proposés vendredi 14 novembre de 18h30 à 20h, et samedi 15 novembre de 17h à 18h30.

Un moment de dégustation (coupe de champagne ou soft) viendra clôturer l’atelier dans une ambiance conviviale.

Une activité pour tous, idéale à partager

Accessible à partir de 15 ans, cet atelier s’adresse aussi bien aux personnes seules qu’aux duos mère-fille ou groupes d’amies souhaitant partager une expérience originale. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire tout est expliqué et guidé pas à pas.

C’est une activité de loisir créatif, comme pourrait l’être un atelier de création de bougies ou de savons . Chacun repart avec sa création unique, qui lui ressemble. 40 .

2 Place de la Mairie Essoyes 10360 Aube Grand Est +33 6 21 70 40 23

