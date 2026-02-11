Atelier, Ombres chinoises la folle aventure des transports La Distylerie Luçon

Atelier, Ombres chinoises la folle aventure des transports

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Animation proposée dans le cadre des Semaines des Initatives sur la thématique des Mobilités.

Grâce aux ombres chinoises, l’histoire des transports se raconte en images mouvantes. Imaginez et découpez vos propres silhouettes, puis mettez-les en scène, pour retracer, à votre façon, l’évolution des modes de transports.

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Animation proposed as part of the Initatives Weeks on the theme of Mobility.

L’événement Atelier, Ombres chinoises la folle aventure des transports Luçon a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud