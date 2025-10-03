Atelier On naît pas sages Médiathèque Bressuire
Atelier On naît pas sages Médiathèque Bressuire vendredi 3 octobre 2025.
Atelier On naît pas sages
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres
La médiathèque et la ludothèque Dé en Bulles se retrouvent pour marier livres, jeux et crêpes pour un joyeux après-midi
en plein air.
En partenariat avec la Ludothèque Dé en Bulles et le Centre Socio-Culturel de Bressuire. .
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
