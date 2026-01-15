Atelier on se chouchoute baume à lèvres Chez Tatie Granville

Atelier on se chouchoute baume à lèvres

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Durant cet atelier, tu apprendras à préparer toi-même un baume à lèvres à partir d’ingrédients naturels.

Nous prendrons le temps de nous chouchouter en profitant de massages puis en posant du vernis et des paillettes. Un atelier très sympa à partager entre ami.es ou en famille…

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

