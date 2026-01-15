Atelier on se chouchoute baume à lèvres Chez Tatie Granville
Atelier on se chouchoute baume à lèvres Chez Tatie Granville mercredi 11 février 2026.
Atelier on se chouchoute baume à lèvres
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:30:00
fin : 2026-02-11 12:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Durant cet atelier, tu apprendras à préparer toi-même un baume à lèvres à partir d’ingrédients naturels.
Nous prendrons le temps de nous chouchouter en profitant de massages puis en posant du vernis et des paillettes. Un atelier très sympa à partager entre ami.es ou en famille…
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier on se chouchoute baume à lèvres
L’événement Atelier on se chouchoute baume à lèvres Granville a été mis à jour le 2026-01-15 par OTGTM BIT Granville