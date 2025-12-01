Atelier On se chouchoute gommage Chez Tatie Granville

Atelier On se chouchoute gommage

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 14:00:00

fin : 2025-12-27 15:30:00

Date(s) :

2025-12-27

Durant cet atelier, tu apprendras à préparer toi-même un gommage pour le visage à partir d’ingrédients simples et naturels ainsi qu’à l’utiliser.

Puis nous prendrons le temps de nous chouchouter en posant du vernis et des paillettes et en profitant de massages durant le séchage. Un atelier très sympa à partager entre copines ou en famille…

A partir de 3 ans.

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

