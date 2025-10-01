Atelier Opération zéro mégot au sol ! Hendaye

Place de la République Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Inscriptions nécessaires uniquement pour l’organisation du ramassage.

Stand d’information et de sensibilisation avec outils pédagogiques pour comprendre la pollution liée aux mégots de cigarettes.

Un ramassage écocitoyen de mégots jetés sur la voie publique auquel vous êtes invités à participer ainsi qu’une distribution de cendriers de poche auront lieu en simultanée. .

Place de la République Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine sara@tree6clope.com

