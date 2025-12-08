Atelier optimiser son ordinateur Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles

Atelier optimiser son ordinateur Fablab l’Atelier Made In Iki Commenailles lundi 8 décembre 2025.

Atelier optimiser son ordinateur

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 19:30:00
fin : 2025-12-08

Date(s) :
2025-12-08

Apprenez à optimiser un ordinateur , détecter ses faiblesses et le mettre à jour.
GRATUIT   .

Fablab l’Atelier Made In Iki 5 Place du Général Michelin Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 50 67 39  contact@madeiniki.org

English : Atelier optimiser son ordinateur

L’événement Atelier optimiser son ordinateur Commenailles a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme JurAbsolu