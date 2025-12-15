Atelier : OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES COMMERCIALES Espace Créateurs d’Entreprises Saint-Dizier
Atelier : OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES COMMERCIALES Espace Créateurs d’Entreprises Saint-Dizier mardi 24 mars 2026.
Atelier : OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES COMMERCIALES Mardi 24 mars 2026, 09h00 Espace Créateurs d’Entreprises Haute-Marne
Gratuit – sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-24T09:00:00+01:00 – 2026-03-24T10:30:00+01:00
Fin : 2026-03-24T09:00:00+01:00 – 2026-03-24T10:30:00+01:00
Apprenez à identifier vos leviers de performance, affiner votre approche client et mettre en place des actions concrètes pour booster vos ventes. De la prospection à la fidélisation, cet atelier vous donnera les clés pour maximiser votre efficacité commerciale et atteindre vos objectifs avec méthode et impact.
Espace Créateurs d’Entreprises 12 allée Jean Moulin 52100 SAint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduHDdi_DVnaTQBvIRhp4cyygZbw0bNCvHbLr-fvvmuMzBKrQ/viewform »}]
Rejoignez-nous pour un atelier interactif dédié à l’amélioration de votre stratégie commerciale et au développement de votre chiffre d’affaires.