Atelier : OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES COMMERCIALES Espace Créateurs d’Entreprises Saint-Dizier

Atelier : OPTIMISEZ VOS PERFORMANCES COMMERCIALES Vendredi 17 avril 2026, 09h00 Espace Créateurs d’Entreprises Haute-Marne

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T09:00:00+02:00 – 2026-04-17T10:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T09:00:00+02:00 – 2026-04-17T10:30:00+02:00

Apprenez à identifier vos leviers de performance, affiner votre approche client et mettre en place des actions concrètes pour booster vos ventes. De la prospection à la fidélisation, cet atelier vous donnera les clés pour maximiser votre efficacité commerciale et atteindre vos objectifs avec méthode et impact.

Espace Créateurs d’Entreprises 12 allée Jean Moulin 52100 SAint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduHDdi_DVnaTQBvIRhp4cyygZbw0bNCvHbLr-fvvmuMzBKrQ/viewform »}]

Rejoignez-nous pour un atelier interactif dédié à l’amélioration de votre stratégie commerciale et au développement de votre chiffre d’affaires.