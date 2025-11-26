Atelier Oracles Chemin de Vie (avec Patricia) ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte

Atelier Oracles Chemin de Vie (avec Patricia)

Patricia vous propose des pistes de réflexion, de compréhension concernant d’éventuelles récurrences désagréables dans votre vie, des blocages, des situations d’injustice…

Les oracles permettent à nos inconscients, nos âmes, de s’exprimer. Ces outils graphiques permettent de préciser votre problématique et de mettre en lumière vos ressources afin d’en sortir grandit. Connaître sa mission de vie allège les difficultés et apaise les soucis.

Si vous ressentez l’appel de l’introspection libératrice, si vous avez envie de sortir de schèmes récurrents en prenant le chemin de la joie et de la paix, alors cet atelier est fait pour vous ! Patricia se fera une joie de vous apporter un autre regard sur vous-même et sur la vie…

L’ANIMATRICE

En dehors de l’association Immergence La Maison De l’Être, Patricia propose des soins énergétiques en utilisant divers outils et techniques. C’est tout naturellement qu’elle a eu envie d’en partager quelques-uns avec vous par le biais d’ateliers comme celui-ci.

Mercredi 26 nov. 2025 à 14:00

à l’ODDAS, 25 rue des Cordiers, 85200 Fontenay Le Comte Salle n°1

2 personnes maximum ; TARIF libre et en conscience.

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS Patricia 06 08 16 44 59

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION:

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)

RENOUVELLEMENT de 2024

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025 .

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 16 44 59

English :

Patricia will help you to think about and understand possible unpleasant recurrences in your life, blockages, situations of injustice…

German :

Patricia bietet Ihnen Denkanstöße und Verständnismöglichkeiten in Bezug auf mögliche unangenehme Wiederkehrer in Ihrem Leben, Blockaden, Ungerechtigkeitssituationen…

Italiano :

Patricia vi aiuterà a riflettere e a comprendere eventuali ricorrenze spiacevoli nella vostra vita, blocchi, situazioni di ingiustizia, ecc.

Espanol :

Patricia le ayudará a reflexionar y a comprender cualquier recurrencia desagradable en su vida, bloqueos, situaciones de injusticia, etc.

