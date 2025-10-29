Atelier Oracles Chemin De Vie ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte

Atelier Oracles Chemin De Vie ODDAS salle 1 Fontenay-le-Comte mercredi 29 octobre 2025.

Atelier Oracles Chemin De Vie

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Atelier Oracles Chemin De Vie

Patricia et Franck vous proposent des pistes de réflexion, de compréhension concernant d’éventuelles récurrences désagréables dans votre vie, des blocages, des situations d’injustice…

Mercredi 29 oct. 2025 à 14 heures

à l’ODDAS, 25 rue des Cordiers, 85200 Fontenay Le Comte Salle n°1

3 personnes maximum

TARIF libre et en conscience.

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS

Par téléphone Patricia 06 08 1644 59 ou Franck 06 87 56 10 49

DESCRIPTIF

Les oracles permettent à nos inconscients, nos âmes, de s’exprimer. Ces outils graphiques permettent de préciser votre problématique et de mettre en lumière vos ressources afin d’en sortir grandit. Connaître sa mission de vie allège les difficultés et apaise les soucis.

Si vous ressentez l’appel de l’introspection libératrice, si vous avez envie de sortir de schèmes récurrents en prenant le chemin de la joie et de la paix, alors cet atelier est fait pour vous ! Patricia et Franck se feront une joie de vous apporter un autre regard sur vous-même et sur la vie…

LES ANIMATEURS

En dehors de l’association Immergence La Maison De l’Être, Patricia et Franck proposent des soins énergétiques en utilisant divers outils et techniques. C’est tout naturellement qu’ils ont eut envie d’en partager quelques-uns avec vous par le biais d’ateliers comme celui-ci.

ADHÉSION À L’ASSOCIATION IMMERGENCE OBLIGATOIRE

PREMIERE ADHESION:

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/nouvelle-adhesion-membre-actif-participant-2025 ou au 0687561049 (Franck)

RENOUVELLEMENT de 2024

https://www.helloasso.com/associations/immergence-la-maison-de-l-etre/adhesions/renouvellement-adhesion-membre-actif-participant-2025 .

ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 16 44 59 unterreligne@mailo.com

English :

Oracles Chemin De Vie workshop

Patricia and Franck will help you think about and understand possible unpleasant recurrences in your life, blockages, situations of injustice…

German :

Workshop Orakel Lebensweg

Patricia und Franck bieten Ihnen Denkanstöße, Verständnis für mögliche unangenehme Wiederkehrer in Ihrem Leben, Blockaden, ungerechte Situationen…

Italiano :

Workshop sugli Oracoli del Percorso di Vita

Patricia e Franck vi aiuteranno a riflettere e a comprendere eventuali ricorrenze spiacevoli nella vostra vita, blocchi, situazioni di ingiustizia…

Espanol :

Taller de Oráculos del Camino de la Vida

Patricia y Franck te ayudarán a reflexionar y comprender posibles recurrencias desagradables en tu vida, bloqueos, situaciones de injusticia…

L’événement Atelier Oracles Chemin De Vie Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-10-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin