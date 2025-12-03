Atelier oralité adulte enfant Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Atelier oralité adulte enfant

Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Delphine Noly et Xavier Clion

Un moment pour oublier le temps et être là, pour entrer petit à petit dans une parole poétique avec la pierre et le geste artistique comme guides. De la parole du souvenir, en passant par le mot matière, le haïku, l’improvisation légère au son de la kora, le récit poétique et philosophique… Ouvrons nos peaux… Soufflons l’imaginaire ! Rêve général !

atelier

samedi 10 janvier 2026 10h00

Théâtre des Ursulines, grand comble

à partir de 8 ans

durée 2h

tarif 5€

nombre de places limité, sur inscription

Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle Rêve de fer .

La capacité d’accueil étant très limitée, la réservation n’est pas accessible sur la billetterie en ligne.

02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .

