Atelier oralité adulte enfant Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
Atelier oralité adulte enfant Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 10 janvier 2026.
Atelier oralité adulte enfant
Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
Date(s) :
2026-01-10
Delphine Noly et Xavier Clion
Un moment pour oublier le temps et être là, pour entrer petit à petit dans une parole poétique avec la pierre et le geste artistique comme guides. De la parole du souvenir, en passant par le mot matière, le haïku, l’improvisation légère au son de la kora, le récit poétique et philosophique… Ouvrons nos peaux… Soufflons l’imaginaire ! Rêve général !
atelier
samedi 10 janvier 2026 10h00
Théâtre des Ursulines, grand comble
à partir de 8 ans
durée 2h
tarif 5€
nombre de places limité, sur inscription
Cet atelier s’adresse en priorité aux personnes assistant au spectacle Rêve de fer .
La capacité d’accueil étant très limitée, la réservation n’est pas accessible sur la billetterie en ligne.
02 43 09 21 52 contact@le-carre.org .
Théâtre des Ursulines 4 Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
English :
Delphine Noly and Xavier Clion
L’événement Atelier oralité adulte enfant Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2025-12-03 par SUD MAYENNE