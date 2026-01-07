Atelier Orbes Galactiques Tech&Print Plouescat
Atelier Orbes Galactiques Tech&Print Plouescat mardi 21 avril 2026.
Atelier Orbes Galactiques
Tech&Print 5 Rue Général Leclerc Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Plonge dans un univers de brillance ! À l’aide de milliers de sequins holographiques, crée ta propre mini-planète ou ton étoile de poche. Un atelier 100 % paillettes pour faire briller tes vacances. .
Tech&Print 5 Rue Général Leclerc Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 59 16 40 11
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English : Atelier Orbes Galactiques
L’événement Atelier Orbes Galactiques Plouescat a été mis à jour le 2026-03-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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