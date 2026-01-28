Atelier Ordinaire Extra ! | Fondation Martell Fondation d’Entreprise Martell Cognac
Fondation d'Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac Charente
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:30:00
2026-02-11
Morceau choisi avec Oriane Caroff
Pendant les vacances, participez à un atelier d’initiation pour découvrir, en compagnie des créateurs, des pratiques artisanales ou des techniques du design.
Fondation d’Entreprise Martell 16 avenue Paul Firino Martell Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine alinegirardparis@gmail.com
Chosen piece with Oriane Caroff
During the vacations, take part in an introductory workshop to discover artisanal practices or design techniques in the company of our designers.
