Atelier « Ordinateur et Internet »

Gratuit
Début : 2026-04-30
fin : 2026-06-04
2026-04-30
Vous ne savez pas comment vous y prendre pour débuter avec l’ordinateur ? Besoin d’aide pour maîtriser cet outil et rester connecté avec ses proches, ou accéder à des services du quotidien ?
L’association La Bêta-Pi vous propose des cycles de 5 ateliers de 1h30
Découverte niveau 1 de 9h à 10h30 pour faire ses premiers pas, se rassurer et se familiariser avec la souris, le clavier, l’ordinateur et internet.
Entraînement niveau 2 de 11h à 12h30 pour devenir plus autonome, se repérer dans l’ordinateur, naviguer sur internet en sécurité, comprendre mon environnement numérique .
mairie Pouffonds Marcillé 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 49 05 62 incnum@labetapi.fr
