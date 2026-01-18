Atelier ordinateur internet Bêta Lab Melle

Atelier ordinateur internet

Ateliers ordinateur et internet

Mardi 20 janvier à partir de 9h au Bêta-Lab à Melle

Vous ne savez pas comment vous y prendre pour débuter avec l’ordinateur ? Besoin d’aide pour maîtriser cet outil et rester connecté avec ses proches, ou accéder à des services du quotidien ?

L’association La Bêta-Pi vous propose des cycles de 5 ateliers de 1h30

Découverte niveau 1 de 9h à 10h30 pour faire ses premiers pas, se rassurer et se familiariser avec la souris, le clavier, l’ordinateur et internet.

Entraînement niveau 2 de 11h à 12h30 pour devenir plus autonome, se repérer dans l’ordinateur, naviguer sur internet en sécurité, comprendre mon environnement numérique .

Bêta Lab 5 rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 49 05 62 incnum@labetapi.fr

