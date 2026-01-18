Atelier ordinateur internet Bêta Lab Melle
Atelier ordinateur internet Bêta Lab Melle mardi 20 janvier 2026.
Atelier ordinateur internet
Bêta Lab 5 rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Ateliers ordinateur et internet
Mardi 20 janvier à partir de 9h au Bêta-Lab à Melle
Vous ne savez pas comment vous y prendre pour débuter avec l’ordinateur ? Besoin d’aide pour maîtriser cet outil et rester connecté avec ses proches, ou accéder à des services du quotidien ?
L’association La Bêta-Pi vous propose des cycles de 5 ateliers de 1h30
Découverte niveau 1 de 9h à 10h30 pour faire ses premiers pas, se rassurer et se familiariser avec la souris, le clavier, l’ordinateur et internet.
Entraînement niveau 2 de 11h à 12h30 pour devenir plus autonome, se repérer dans l’ordinateur, naviguer sur internet en sécurité, comprendre mon environnement numérique .
Bêta Lab 5 rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 49 05 62 incnum@labetapi.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier ordinateur internet
L’événement Atelier ordinateur internet Melle a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Pays Mellois