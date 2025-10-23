Atelier orientation Meilhan

Les ateliers orientation sont mis en place par la bibliothèque de Meilhan afin d’accompagner chaque élève à mieux se connaître, à s’outiller et à préparer son avenir avec confiance.

Atelier à destination des élèves de troisième et de seconde sur la thématique Bien réviser pour réussir

– Apprendre à réaliser des fiches de révision efficaces

– Découvrir des méthodes simples et adaptées pour organiser son travail et gagner en autonomie.

– Se préparer dès maintenant aux épreuves du brevet et aux exigences du lycée.

Sur inscription .

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : Atelier orientation

Orientation workshops are organized by the Meilhan library to help students learn more about themselves, equip themselves and prepare for their future with confidence.

This workshop is aimed at third and second year students on the theme of Revising well to succeed :

German : Atelier orientation

Die Orientierungsworkshops werden von der Bibliothek in Meilhan eingerichtet, um jeden Schüler dabei zu unterstützen, sich selbst besser kennenzulernen, sich das nötige Rüstzeug anzueignen und seine Zukunft mit Zuversicht vorzubereiten.

Workshop für Schüler der dritten und zweiten Klasse zum Thema Gut lernen, um erfolgreich zu sein

Italiano :

I laboratori di orientamento sono organizzati dalla biblioteca Meilhan per aiutare gli studenti a conoscere meglio se stessi, a equipaggiarsi e a prepararsi con fiducia al proprio futuro.

Questo workshop è rivolto agli studenti del 9° e 11° anno sul tema Ripassare bene per avere successo :

Espanol : Atelier orientation

La biblioteca Meilhan organiza talleres de orientación para ayudar a los estudiantes a conocerse mejor, equiparse y preparar su futuro con confianza.

Este taller está dirigido a los alumnos de 9º y 11º curso y versa sobre el tema Repasar bien para tener éxito :

