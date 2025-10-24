Atelier orientation Meilhan

Atelier orientation Meilhan vendredi 24 octobre 2025.

Atelier orientation

Route du Port d’Orion Meilhan Landes

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Les ateliers orientation sont mis en place par la bibliothèque de Meilhan afin d’accompagner chaque élève à mieux se connaître, à s’outiller et à préparer son avenir avec confiance.

Atelier à destination des élèves de première et terminale

– Découvrir les filières, options et spécialités

– Mieux me connaître identifier mes atouts, mon profil et mes envies.

– Explorer es métiers et les parcours pour y accéder.

– Apprendre à me présenter se préparer au Grand Oral, aux candidatures et entretiens

Sur inscription .

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

English : Atelier orientation

Workshop for first and last year students:

– Discovering streams, options and specialties

– Getting to know me better

– Explore careers and career paths.

– Learn how to introduce myself

Upon registration

German : Atelier orientation

Workshop für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12

– Die Studiengänge, Optionen und Spezialisierungen kennenlernen

– Mich besser kennenlernen

– Die Berufe und die Wege zu ihnen erkunden.

– Lernen, mich zu präsentieren

Nach Anmeldung

Italiano :

Laboratorio per studenti dell’11° e 12° anno:

– Scoprire i corsi, le opzioni e le specializzazioni

– Conoscermi meglio

– Esplorare le carriere e i percorsi professionali.

– Imparare a presentarsi

Al momento della registrazione

Espanol : Atelier orientation

Taller para alumnos de 11º y 12º curso:

– Descubriendo ramas, opciones y especialidades

– Conóceme mejor

– Explorar carreras y trayectorias profesionales.

– Aprender a presentarme

Al inscribirse

