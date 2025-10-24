Atelier orientation Meilhan
Atelier orientation Meilhan vendredi 24 octobre 2025.
Atelier orientation
Route du Port d’Orion Meilhan Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Atelier à destination des élèves de première et terminale
– Découvrir les filières, options et spécialités
– Mieux me connaître
– Explorer es métiers et les parcours pour y accéder.
– Apprendre à me présenter
Sur inscription
Les ateliers orientation sont mis en place par la bibliothèque de Meilhan afin d’accompagner chaque élève à mieux se connaître, à s’outiller et à préparer son avenir avec confiance.
Atelier à destination des élèves de première et terminale
– Découvrir les filières, options et spécialités
– Mieux me connaître identifier mes atouts, mon profil et mes envies.
– Explorer es métiers et les parcours pour y accéder.
– Apprendre à me présenter se préparer au Grand Oral, aux candidatures et entretiens
Sur inscription .
Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr
English : Atelier orientation
Workshop for first and last year students:
– Discovering streams, options and specialties
– Getting to know me better
– Explore careers and career paths.
– Learn how to introduce myself
Upon registration
German : Atelier orientation
Workshop für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12
– Die Studiengänge, Optionen und Spezialisierungen kennenlernen
– Mich besser kennenlernen
– Die Berufe und die Wege zu ihnen erkunden.
– Lernen, mich zu präsentieren
Nach Anmeldung
Italiano :
Laboratorio per studenti dell’11° e 12° anno:
– Scoprire i corsi, le opzioni e le specializzazioni
– Conoscermi meglio
– Esplorare le carriere e i percorsi professionali.
– Imparare a presentarsi
Al momento della registrazione
Espanol : Atelier orientation
Taller para alumnos de 11º y 12º curso:
– Descubriendo ramas, opciones y especialidades
– Conóceme mejor
– Explorar carreras y trayectorias profesionales.
– Aprender a presentarme
Al inscribirse
L’événement Atelier orientation Meilhan a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Tartas