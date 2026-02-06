Atelier orientation spécial collégiens lycéens EVS Le Foirail Bouglon

Atelier orientation spécial collégiens lycéens

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Prendre la parole ave confiance

Avec Sarah DUPART .

EVS Le Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74

