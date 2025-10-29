Atelier Origami à Pradines Pradines

Atelier Origami à Pradines Pradines mercredi 29 octobre 2025.

Atelier Origami à Pradines

Allée François Mitterrand Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

A partir de simples feuilles colorées, apprenez pas à pas

A partir de simples feuilles colorées, apprenez pas à pas. Cet atelier, accessible à tous, développe la patience, la précision et la créativité, tout en offrant un moment de détente et de plaisir partagé.

Repartez avec vos propres réalisations et l’envie de continuer à plier à la maison ! .

Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23

English :

Using simple coloured sheets, learn step-by-step how to

German :

Ausgehend von einfachen bunten Blättern lernen Sie Schritt für Schritt

Italiano :

Utilizzando semplici fogli colorati, imparate passo dopo passo come

Espanol :

Con unas sencillas láminas de colores, aprende paso a paso a

L’événement Atelier Origami à Pradines Pradines a été mis à jour le 2025-10-18 par OT CVL Vignoble