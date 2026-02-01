Atelier Origami à Pradines Pradines
Atelier Origami à Pradines vendredi 27 février 2026.
Atelier Origami à Pradines
Allée François Mitterrand Pradines Lot
Début : 2026-02-27 15:00:00
fin : 2026-03-06 17:00:00
2026-02-27 2026-03-06
A partir de simples feuilles colorées, apprenez pas à pas. Cet atelier, accessible à tous, développe la patience, la précision et la créativité, tout en offrant un moment de détente et de plaisir partagé. Repartez avec vos propres réalisations et l'envie de continuer à plier à la maison !
Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie
English :
From simple colored sheets, learn step-by-step
