Atelier Origami à Pradines

Allée François Mitterrand Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 15:00:00

fin : 2026-03-06 17:00:00

Date(s) :

2026-02-27 2026-03-06

A partir de simples feuilles colorées, apprenez pas à pas

A partir de simples feuilles colorées, apprenez pas à pas. Cet atelier, accessible à tous, développe la patience, la précision et la créativité, tout en offrant un moment de détente et de plaisir partagé. Repartez avec vos propres réalisations et l'envie de continuer à plier à la maison !

.

Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From simple colored sheets, learn step-by-step

L’événement Atelier Origami à Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-02-18 par OT CVL Vignoble