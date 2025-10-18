Atelier Origami au Magasin Kitsune Bubble Tea à Niort Rue Sainte Marthe Niort

Atelier Origami au Magasin Kitsune Bubble Tea à Niort Rue Sainte Marthe Niort samedi 18 octobre 2025.

Atelier Origami au Magasin Kitsune Bubble Tea à Niort

Rue Sainte Marthe Magasin Kitsune Bubble Tea Niort Deux-Sèvres

L’association Sakura Niort reprend ses activités pour l’année 2025-2026.

Nous mettons en valeur la culture traditionnelle japonaise (cours de langue, ateliers, découverte culinaire…).

Pour le premier atelier de l’année, nous nous retrouvons le samedi 18 octobre à partir de 14h30 au magasin Kitsune Bubble Tea, rue Sainte Marthe à Niort pour un atelier d’origami.

Vous pouvez passer juste quelques minutes pour un pliage ou rester tout le temps de l’atelier prévu jusqu’à 16h30.

La consommation n’est pas obligatoire, mais on vous recommande de tester les super boissons de nos hôtes.

La participation est libre ! .

Rue Sainte Marthe Magasin Kitsune Bubble Tea Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 88 97 80 sakura.niort@gmail.com

