Atelier origami Bibliothèque municipale Bohars

Atelier origami 4 et 5 octobre Bibliothèque municipale Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T18:00

Fin : 2025-10-05T15:00 – 2025-10-05T18:00

Atelier Origami à partir de feuilles de livres

Laissez-vous guider par nos animatrices pour créer de magnifiques figures d’origami en réutilisant des feuilles de livres. Un atelier créatif et écologique où chaque pli donne vie à un nouvel objet unique !

Bibliothèque municipale KERNEVEZ 29820 Bohars Bohars 29820 Finistère Bretagne

