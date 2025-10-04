Atelier origami Bibliothèque municipale Bohars
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T15:00 – 2025-10-04T18:00
Fin : 2025-10-05T15:00 – 2025-10-05T18:00
Atelier Origami à partir de feuilles de livres
Laissez-vous guider par nos animatrices pour créer de magnifiques figures d’origami en réutilisant des feuilles de livres. Un atelier créatif et écologique où chaque pli donne vie à un nouvel objet unique !
Bibliothèque municipale KERNEVEZ 29820 Bohars Bohars 29820 Finistère Bretagne
