Atelier origami Bibliothèque municipale de Saverne Saverne

Atelier origami Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale de Saverne European Collectivity of Alsace

Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Atelier origami pour les enfants de 6 à 8 ans, animé par Solann dans le cadre du Saverne Yunikon, festival de culture japonaise à Saverne.

Bibliothèque municipale de Saverne 12 rue des églises 67700 Saverne

Biblis en folie 2025