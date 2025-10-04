Atelier origami « Crée ton Shuriken » Médiathèque-Ludithèque Le Coudray-Montceaux

Atelier origami « Crée ton Shuriken » Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque-Ludithèque Essonne

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:30

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:30

Dans le cadre du Salon du Manga organisé par la ville du Coudray-Montceaux, venez créer votre Shuriken à la Médiathèque-Ludothèque !

À partir de 7 ans

Médiathèque-Ludithèque 41, avenue Charles de Gaulle 91830 Le Coudray-Montceaux Le Coudray-Montceaux 91830 Essonne Île-de-France 0160770347 https://reseaumediatheques.grandparissud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01-60-77-03-47 »}]

