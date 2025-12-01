Atelier origami de Noël Bellême
Atelier origami de Noël Bellême mercredi 17 décembre 2025.
Atelier origami de Noël
Médiathèque de Bellême, anciennes écoles, place de la liberté Bellême Orne
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
Venez fabriquer votre origami de Noël ! En compagnie de Monsieur Garnier
Ouvert aux enfants dès 7 ans Gratuit .
Médiathèque de Bellême, anciennes écoles, place de la liberté Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 16 80 mediatheque.belleme@gmail.com
