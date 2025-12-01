Atelier origami de Noël

Médiathèque de Bellême, anciennes écoles, place de la liberté Bellême Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Venez fabriquer votre origami de Noël ! En compagnie de Monsieur Garnier

Ouvert aux enfants dès 7 ans Gratuit .

Médiathèque de Bellême, anciennes écoles, place de la liberté Bellême 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 16 80 mediatheque.belleme@gmail.com

English : Atelier origami de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier origami de Noël Bellême a été mis à jour le 2025-11-19 par CdC des Collines du Perche Normand