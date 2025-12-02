Atelier origami de Noël Bibliothèque La bouquinade Saint-Vincent-la-Commanderie
Atelier origami de Noël Bibliothèque La bouquinade Saint-Vincent-la-Commanderie mardi 2 décembre 2025.
Atelier origami de Noël
Bibliothèque La bouquinade 25 rue de l’ancien temple. Saint-Vincent-la-Commanderie Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 15:00:00
fin : 2025-12-02 17:00:00
Date(s) :
2025-12-02
Vous aimez les activités manuelles ou souhaitez vous y initier ? Cet atelier est fait pour vous ! Venez nombreux pour confectionner de magnifiques origamis de Noël !
.
Bibliothèque La bouquinade 25 rue de l’ancien temple. Saint-Vincent-la-Commanderie 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 88 70 assolabouquinade@gmail.com
English :
Do you like arts and crafts, or would you like to try your hand at them? This workshop is for you! Come one, come all to make magnificent Christmas origami!
L’événement Atelier origami de Noël Saint-Vincent-la-Commanderie a été mis à jour le 2025-11-28 par Valence Romans Tourisme