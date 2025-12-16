Atelier Origami Des pliages pour marquer les pages Rue de la République Marmande

Atelier Origami Des pliages pour marquer les pages

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Intervenant François Verdier, origami Senseï

Venez découvrir l’art du pliage du papier et à partir d’une simple feuille, réalisez une superbe boite.

Intervenant François Verdier, origami Senseï

Venez découvrir l’art du pliage du papier et à partir d’une simple feuille, réalisez une superbe boite.

-A partir de 10 ans Gratuit inscription obligatoire. .

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Atelier Origami Des pliages pour marquer les pages

Speaker François Verdier, origami Senseï

Come and discover the art of paper folding, and from a single sheet of paper, create a superb box.

L’événement Atelier Origami Des pliages pour marquer les pages Marmande a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Val de Garonne