Atelier Origami Des pliages pour marquer les pages Rue de la République Marmande samedi 10 janvier 2026.
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Intervenant François Verdier, origami Senseï
Venez découvrir l’art du pliage du papier et à partir d’une simple feuille, réalisez une superbe boite.
-A partir de 10 ans Gratuit inscription obligatoire. .
Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
English : Atelier Origami Des pliages pour marquer les pages
Speaker François Verdier, origami Senseï
Come and discover the art of paper folding, and from a single sheet of paper, create a superb box.
