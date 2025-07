Atelier Origami Maison des Métiers d’Art Douains

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Qian XUE et son art du pliage du papier vous emmènera dans son univers pour la confection de boucles d’oreilles aux inspirations POP et Asiatiques avec de beaux papiers Japonais aux motifs et coloris d’une grande richesse.

Vous aurez l’occasion de réaliser une ou plusieurs paires avec différents pliages proposés.

L’art de mêler le bijou et l’ORIGAMI.

Public À partir de 15 ans. .

