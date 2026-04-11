Atelier origami enfants/parents Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Atelier origami enfants/parents Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou mercredi 15 avril 2026.
Doué-en-Anjou
Atelier origami enfants/parents
Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Après une immersion dans la scénographie (visite libre d’1h15), Patricia notre animatrice vous propose un atelier origami.
Chaque participant aura son modèle d’origami.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 15 avril 2026 de 10h à 12h30. .
Doué-la-Fontaine 7 rue d’Anjou Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 71 29 contact@les-perrieres.com
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English :
After an immersion in the scenography (1h15 self-guided tour), Patricia, our animator, offers an origami workshop.
L’événement Atelier origami enfants/parents Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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