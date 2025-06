Atelier Origami Estival La Taniere des Jeux Monistrol-sur-Loire 9 août 2025 07:00

Haute-Loire

Atelier Origami Estival La Taniere des Jeux 2 rue Chaussade Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Un atelier familial à la Tanière des jeux. Animé par Azacraft. Tout public à partir de 8 ans. 15h à 17h ou 17h30 à 19h30. Réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

La Taniere des Jeux 2 rue Chaussade

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

A family workshop at La Tanière des jeux. Hosted by Azacraft. All ages 8 and up. 3pm to 5pm or 5:30pm to 7:30pm. Book at Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

German :

Ein Familienworkshop in der Tanière des Jeux. Moderiert von Azacraft. Für alle ab 8 Jahren. 15:00 bis 17:00 Uhr oder 17:30 bis 19:30 Uhr. Reservierung beim Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Italiano :

Un laboratorio per famiglie a La Tanière des jeux. A cura di Azacraft. Per tutte le età, dagli 8 anni in su. dalle 15.00 alle 17.00 o dalle 17.30 alle 19.30. Prenotazioni presso l’Ufficio del turismo delle Marche del Velay Rochebaron.

Espanol :

Un taller familiar en La Tanière des jeux. A cargo de Azacraft. A partir de 8 años. de 15:00 a 17:00 o de 17:30 a 19:30 h. Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

