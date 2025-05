Atelier origami et apéro-concert à La Buena Onda – La Buena Onda Herrère, 28 mai 2025 15:00, Herrère.

Pyrénées-Atlantiques

Atelier origami et apéro-concert à La Buena Onda La Buena Onda 25 Rue des Pyrénées Herrère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 15:00:00

fin : 2025-05-28 21:00:00

Date(s) :

2025-05-28

La Buena Onda est une auberge culturelle. Elle ouvre ses portes chaque mercredi pour offrir un espace de rencontre et d’échange dans une atmosphère conviviale. Sur place, vous pouvez profiter du bar, de la restauration et des animations proposées. L’adhésion à l’association est nécessaire. Ce grand chalet en bois bordé d’un jardin bucolique et d’une salle de pratique en terre paille accueille des artistes passionné(e)s et généreux.

Ce jour, dès 15h ouverture du lieu. 17h atelier origami sur la thématique des oiseaux. Animé par JC, notre chanteur de la soirée, vous pourrez vous initier à l’art du papier plier, tout en dégustant les histoires contées sur nos amis les oiseaux. Durée 1h30, tout public. Sur inscription. 19h Les Jean Simon, apéro musical par un duo de chansons bohèmes ! En s’inspirant d’artistes à la plume voyageuse comme les Ogres de Barback, La Rue Kenatou et Manu Chao .

La Buena Onda 25 Rue des Pyrénées

Herrère 64680 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 70 08 79 labuenaonda.info@gmail.com

English : Atelier origami et apéro-concert à La Buena Onda

German : Atelier origami et apéro-concert à La Buena Onda

Italiano :

Espanol : Atelier origami et apéro-concert à La Buena Onda

L’événement Atelier origami et apéro-concert à La Buena Onda Herrère a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn