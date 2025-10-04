Atelier origami et furoshiki Médiathèque municipale de Senlis Senlis

Atelier Origami et Furoshiki

Participez à un atelier créatif pour ados et adultes, animé par Minako, et découvrez l’art délicat de l’origami ainsi que la technique japonaise du furoshiki (emballage en tissu). Un moment de détente et de créativité pour apprendre de nouveaux savoir-faire tout en s’amusant.

Médiathèque municipale de Senlis 1 Rue Bellon, 60300 Senlis, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 32 04 04 https://mediatheque.ville-senlis.fr/evenements/biblis-en-folie [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0344320404 »}]

