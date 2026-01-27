Atelier Origami Frazé

Atelier Origami Frazé lundi 16 février 2026.

Frazé Eure-et-Loir

Tarif : – –

Début : 2026-02-16 10:30:00
Atelier art décoratif japonais en papier.Familles
Découvrez cet art du pliage.
A partir de 10 ans (accompagné)   .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 

English :

Japanese decorative paper art workshop.

L'événement Atelier Origami Frazé a été mis à jour le 2026-01-27