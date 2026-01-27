Atelier Origami Frazé
Atelier Origami Frazé lundi 16 février 2026.
Atelier Origami
Frazé Eure-et-Loir
Atelier art décoratif japonais en papier.Familles
Découvrez cet art du pliage.
A partir de 10 ans (accompagné) .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34
English :
Japanese decorative paper art workshop.
