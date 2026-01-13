Atelier origami Ghibli A la médiathèque la Route des Savoirs Lannemezan

Atelier origami Ghibli

A la médiathèque la Route des Savoirs 273 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades découvrez l’atelier origami Ghibli à 14h30 à la médiathèque (dès 8 ans, sur inscription).

A la médiathèque la Route des Savoirs 273 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50

English :

As part of the Les Mycéliades science-fiction festival: discover the Ghibli origami workshop at 2.30pm at the médiathèque (ages 8 and up, registration required).

