Atelier origami Ghibli A la médiathèque la Route des Savoirs Lannemezan samedi 7 février 2026.
A la médiathèque la Route des Savoirs 273 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Dans le cadre du festival de science-fiction Les Mycéliades découvrez l’atelier origami Ghibli à 14h30 à la médiathèque (dès 8 ans, sur inscription).
A la médiathèque la Route des Savoirs 273 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50
English :
As part of the Les Mycéliades science-fiction festival: discover the Ghibli origami workshop at 2.30pm at the médiathèque (ages 8 and up, registration required).
