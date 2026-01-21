Atelier Origami Cinéma Getari Enea Guéthary

Atelier Origami

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Le cinéma Getari Enea accueille à Guéthary Les Saisons Hanabi 2026, le festival du cinéma japonais, du mercredi 28 janvier au mardi 3 février.

Pendant une semaine, le public est invité à découvrir une sélection de films japonais en avant-première, ainsi qu’une séance jeune public et des ateliers autour des arts japonais (ikebana, origami, sashiko..).

Atelier Origami fabrication de plusieurs origamis. A partir de 6 ans. .

Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Origami

L’événement Atelier Origami Guéthary a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Pays Basque