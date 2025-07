ATELIER ORIGAMI » JE CRÉÉ DES MAGNETS » rue des jardins Pont de Montvert Sud Mont Lozère

ATELIER ORIGAMI » JE CRÉÉ DES MAGNETS » rue des jardins Pont de Montvert Sud Mont Lozère mardi 19 août 2025.

ATELIER ORIGAMI » JE CRÉÉ DES MAGNETS »

rue des jardins bibliothèque Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 2 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 10:00:00

fin : 2025-08-19 11:30:00

Date(s) :

2025-08-19

Atelier origami » je crée des magnets » animé par Ludivine Arnal. A la bibliothèque ( ancienne salle du conseil). Atelier tout public à partir de 7 ans, place limitées, matériel fourni.

Atelier origami » je crée des magnets » animé par Ludivine Arnal. A la bibliothèque ( ancienne salle du conseil). Atelier tout public à partir de 7 ans, place limitées, matériel fourni. .

rue des jardins bibliothèque Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 81 55 25 58

English :

Origami workshop « I create magnets » led by Ludivine Arnal. At the library (former council chamber). Open to all ages 7 and up, places limited, materials supplied.

German :

Origami-Workshop « Ich kreiere Magnete » unter der Leitung von Ludivine Arnal. In der Bibliothek (ehemaliger Ratssaal). Workshop für alle ab 7 Jahren, begrenzte Anzahl von Plätzen, Material wird gestellt.

Italiano :

Laboratorio di origami « Creo magneti » condotto da Ludivine Arnal. Presso la biblioteca (ex sala consiliare). Aperto a tutti, a partire dai 7 anni, i posti sono limitati, i materiali sono forniti.

Espanol :

Taller de papiroflexia « Yo creo imanes » dirigido por Ludivine Arnal. En la biblioteca (antiguo ayuntamiento). Abierto a todos, a partir de 7 años, plazas limitadas, materiales proporcionados.

L’événement ATELIER ORIGAMI » JE CRÉÉ DES MAGNETS » Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-07-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère