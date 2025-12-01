Atelier origami (jeune public) Meschers-sur-Gironde
Atelier origami (jeune public) Meschers-sur-Gironde samedi 13 décembre 2025.
Atelier origami (jeune public)
Biblothèque Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13 2025-12-19
La bibliothèque Pierre Dumousseau propose en décembre une parenthèse créative et poétique en accueillant l’origamiste professionnelle Alice Viale, artiste italienne récemment installée dans la région.
Biblothèque Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 59 26 bibliotheque@meschers.fr
English :
In December, the Pierre Dumousseau Library offers a creative and poetic interlude, welcoming professional origamist Alice Viale, an Italian artist recently settled in the region.
German :
Die Bibliothek Pierre Dumousseau bietet im Dezember eine kreative und poetische Auszeit an, indem sie die professionelle Origami-Künstlerin Alice Viale empfängt, eine italienische Künstlerin, die sich vor kurzem in der Region niedergelassen hat.
Italiano :
La Biblioteca Pierre Dumousseau offre una parentesi creativa e poetica a dicembre con la visita dell’artista professionista di origami Alice Viale, italiana trasferitasi di recente nella regione.
Espanol :
En diciembre, la Biblioteca Pierre Dumousseau propone un paréntesis creativo y poético acogiendo a la origamista profesional Alice Viale, artista italiana recientemente instalada en la región.
