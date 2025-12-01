Atelier origami (jeune public) Meschers-sur-Gironde

Atelier origami (jeune public)

La bibliothèque Pierre Dumousseau propose en décembre une parenthèse créative et poétique en accueillant l’origamiste professionnelle Alice Viale, artiste italienne récemment installée dans la région.

English :

In December, the Pierre Dumousseau Library offers a creative and poetic interlude, welcoming professional origamist Alice Viale, an Italian artist recently settled in the region.

German :

Die Bibliothek Pierre Dumousseau bietet im Dezember eine kreative und poetische Auszeit an, indem sie die professionelle Origami-Künstlerin Alice Viale empfängt, eine italienische Künstlerin, die sich vor kurzem in der Region niedergelassen hat.

Italiano :

La Biblioteca Pierre Dumousseau offre una parentesi creativa e poetica a dicembre con la visita dell’artista professionista di origami Alice Viale, italiana trasferitasi di recente nella regione.

Espanol :

En diciembre, la Biblioteca Pierre Dumousseau propone un paréntesis creativo y poético acogiendo a la origamista profesional Alice Viale, artista italiana recientemente instalada en la región.

