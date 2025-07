ATELIER ORIGAMI » LA MER » rue des jardins Pont de Montvert Sud Mont Lozère

ATELIER ORIGAMI » LA MER » rue des jardins Pont de Montvert Sud Mont Lozère mardi 15 juillet 2025.

ATELIER ORIGAMI » LA MER »

rue des jardins Bibliothèque Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 2 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Ludivine Arnal organise un atelier Origami sur le thème de la mer à la bibliothèque. Cet atelier est ouvert à tous à partir de 7 ans, le matériel est fourni ! Place limitées .

Ludivine Arnal organise un atelier Origami sur le thème de la mer à la bibliothèque du Pont de Montvert ( attention la bibli a déménagé à l’ancienne salle du conseil municipal rue des jardins). Cet atelier est ouvert à tous à partir de 7 ans, le matériel est fourni !

Place limitées contactez Ludivine pour vous inscrire. .

rue des jardins Bibliothèque Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 81 55 25 58

English :

Ludivine Arnal is organizing a sea-themed Origami workshop at the library. This workshop is open to everyone aged 7 and over, and materials are provided! Places are limited.

German :

Ludivine Arnal organisiert in der Bibliothek einen Origami-Workshop zum Thema Meer. Dieser Workshop ist für alle ab 7 Jahren offen, das Material wird gestellt! Begrenzte Plätze .

Italiano :

Ludivine Arnal organizza in biblioteca un laboratorio di origami sul tema del mare. Il laboratorio è aperto a tutti, a partire dai 7 anni, e i materiali sono forniti! I posti sono limitati.

Espanol :

Ludivine Arnal organiza en la biblioteca un taller de papiroflexia sobre el tema del mar. Este taller está abierto a todo el mundo a partir de 7 años y se proporciona el material Plazas limitadas.

L’événement ATELIER ORIGAMI » LA MER » Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2025-07-04 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère